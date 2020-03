S21-Baustelle in Stuttgart Wofür das schwarze Gebäude am Hauptbahnhof gebaut wird

Das mehrstöckige, schwarze Gebäude fällt sofort ins Auge: In den vergangenen Monaten ist am Nordausgang des Stuttgarter Hauptbahnhofs ein Modulbau entstanden. Wir haben nachgefragt, was hier passieren soll.