Die Stadt sucht verzweifelt nach neuen Unterkünften für die wachsende Zahl an Flüchtlingen. Das leer stehende Brita Hotel im Ortskern von Obertürkheim spiele dabei entgegen der Befürchtungen vieler Bürger aber keine Rolle – zumindest vorerst.











Die Gerüchteküche in Obertürkheim brodelt. Die Befürchtungen, dass im derzeit leer stehenden Brita Hotel mitten im Ortskern eine Flüchtlingsunterkunft entstehen könnte, sind in der Bevölkerung groß. Teilweise wird gemunkelt, dass die Umbauarbeiten bereits begonnen haben, hinter vorgehaltener Hand ist von einer Bürgerinitiative gegen den Standort die Rede. Dem macht die Stadt nun eine klare Absage. „Dieses Gebäude haben wir nicht im Blick unserer Überlegungen zur Unterbringung“, heißt es in einem kurzen Statement.