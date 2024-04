1 Ein seit Sonntag vermisster Jugendlicher ist am Mittwoch tot aufgefunden worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein seit Sonntagabend vermisster 16-jähriger Jugendlicher ist am Mittwoch im Bereich des Tiefenbachsees tot aufgefunden worden.











Ein seit Sonntagabend vermisster 16-Jähriger aus Stuttgart-Nord ist am Mittwoch im Bereich des Tiefenbachsees tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, fand ein Spaziergänger die Leiche am Vormittag in einem Waldstück in der Nähe des Tiefenbachsees. Der Spaziergänger verständigte daraufhin die Polizei. Nach Angaben der Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.