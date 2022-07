17-Jährige aus Asperg vermisst Polizei sucht mit Helikopter und Foto nach Jugendlicher

Eine 17-Jährige aus Asperg wird seit Dienstag vermisst. Am Freitag hat die Polizei ein Foto der Vermissten veröffentlicht, am Samstag war ein Hubschrauber an der Suche beteiligt. Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung.