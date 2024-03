18-Jähriger landet mit Auto in Gleisbereich – Totalschaden

1 Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. Foto: imago/Wolfgang Maria Weber

Ein 18-Jähriger prallt am Donnerstagabend in Stuttgart-Nord mit seinem Auto gegen eine Fahrbahnbegrenzung und landet im Gleisbereich. Das Auto erleidet einen Totalschaden.











Link kopiert



Ein 18-Jähriger ist mit seinem Skoda am Donnerstagabend in Stuttgart-Nord im Gleisbereich gelandet. Wie die Polizei berichtet, geriet der junge Mann gegen 19 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Pragfriedhof rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Fahrbahnbegrenzung aus Beton. Durch den Aufprall wurde er über beide Fahrstreifen zurückgeschleudert und kam schließlich im Gleisbett zu stehen.