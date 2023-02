1 Marihuanageruch hat Polizisten in Neugereut auf die Spur eines mutmaßlichen Dealers geführt. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Polizeibeamte kommen an einer Tiefgarage vorbei und bemerken, dass es dort nach Marihuana riecht. Als sie die Garage betreten, entdecken sie einen 34-Jährigen. Der Verdächtige wehrt sich gegen die Festnahme massiv.















Weil sie am Samstagabend Marihuanageruch aus einer Tiefgarage im Mühlhausener Stadtteil Neugereut wahrgenommen hatten, haben Polizeibeamte einen 34-jährigen mutmaßlichen Drogendealer aus dem Verkehr gezogen. Der Verdächtige soll sich bei der Festnahme massiv gewehrt haben.

Wie die Polizei berichtet, gingen die Beamten gegen 23.30 Uhr an der Tiefgarage in der Schneideräckerstraße vorbei und stellten dabei fest, dass es nach Marihuana roch. Als die Polizisten die Tiefgarage betraten, entdeckten sie den 34-Jährigen, der auch gleich zur Flucht ansetzte und dabei eine Bauchtasche beiseite warf. Die Beamten konnten den Verdächtigen festnehmen, doch der Mann setzte sich heftig zur Wehr und leistete erheblichen Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten 255 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie circa 14 Gramm Marihuana, das sich in der Bauchtasche befand.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung, während der sich der Beschuldigte erneut massiv zur Wehr gesetzt haben soll, entdeckten die Beamten eine weitere Kleinmenge Marihuana sowie rund fünf Gramm Haschisch und mehrere Mobiltelefone. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.