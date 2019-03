An der Lerchenstraße Der erste Leihladen der Stadt eröffnet im Westen

Wohin mit Grills, Spielsachen oder Musikinstrumenten, die man nur selten braucht, die aber viel zu schade zum Wegwerfen sind? Der erste Leihladen in Stuttgart könnte Abhilfe schaffen: Am 15. März ist die Eröffnung an der Lerchenstraße in S-West.