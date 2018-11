Stuttgart-Münster Neckartalstraße nach Unfall gesperrt – mindestens ein Verletzter

Von aim 22. November 2018 - 17:06 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem schweren Unfall in der Neckartalstraße auf Höhe der Reinhold-Maier-Brücke gekommen. Die Polizei meldet, dass sich ein Fahrzeug überschlagen hat. Beide Fahrspuren sind derzeit gesperrt.





Stuttgart - Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem mindestens ein Beteiligter verletzt wurde. Für die Unfallaufnahme ist die Neckartalstraße in Stuttgart-Münster auf Höhe der Reinhold-Maier-Brücke in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Der Unfall hat sich gegen 16 Uhr ereignet. Bisher steht nur fest, dass zwei Fahrzeuge im Einmündungsbereich zwischen der Neckartalstraße und der Reinhold-Maier-Brücke zusammengestoßen sind. Ein Auto soll sich bei dem Aufprall überschlagen haben und auf der Seite liegen geblieben sein. „Der Rettungswagen ist vor Ort“, sagt Monika Ackermann von der Polizei Stuttgart, „mindestens ein Beteiligter muss ins Krankenhaus gebracht werden.“ Über das Ausmaß der Verletzungen könne sie derzeit noch nichts sagen.

Für die Unfallaufnahme werden beide Richtungen der Neckartalstraße gesperrt. Der Verkehr in Richtung Hofen wird über die Brücke abgeleitet. Autofahrer die von Münster in Richtung Bad Cannstatt fahren, werden auf die Freibergstraße umgeleitet. Die Stadtbahn ist von der Streckensperrung nicht betroffen. Der Stau halte sich noch in Grenzen, sagte Ackermann um 16.45 Uhr.