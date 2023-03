5 Am Unfallort in Stuttgart-Mühlhausen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Eine 21-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug, ihr Auto überschlägt sich und sie wird leicht verletzt. Wie die Polizei den Unfall schildert.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Bei einem Unfall in der Heidenburgstraße zwischen Stuttgart-Mühlhausen und Kornwestheim ist am Samstagnachmittag eine 21-Jährige verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Audi-Fahrerin gegen 14.50 Uhr in einer leichten Linkskurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Daraufhin kam es offenbar kurz vor Kornwestheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Die 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und des Abschleppens sperrten die Beamten bis etwa 15.20 Uhr die Straße.