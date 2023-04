Unbekannte brechen in Kindergarten und Freibad ein

1 Einbrecher haben sich Zugang zum Freibad Möhringen verschafft (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Einbrecher steigen in Stuttgart-Möhringen in einen Kindergarten und ein Freibad ein. Die Polizei sucht noch Zeugen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Unbekannte brachen am Wochenende in Stuttgart-Möhringen in einen Kindergarten und ein Freibad ein. Das berichtet die Polizei.

Zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, schlugen die Täter zwei Fensterscheiben am Kindergartengebäude am Dornröschenweg ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen einen USB-Stick.

Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, überstiegen Unbekannte den Zaun des Freibads Möhringen. Danach schlugen sie das Fenster zum Büro mutmaßlich mit einem Stein ein. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlung.

Zeugen werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 0711/ 89 90 34 00 zu melden.