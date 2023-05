4 Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend in die Epplestraße aus. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur Stuttgart

Die Stuttgarter Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Brand in der Epplestraße in Möhringen ausgerückt. Gegen 18.15 Uhr seien zahlreiche Notrufe wegen starker Rauchentwicklung bei den Einsatzkräften eingegangen, so Feuerwehr-Sprecher Daniel Anand.