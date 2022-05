1 Die Polizei sucht nach den beiden unbekannten Männern. (Symbolfoto) Foto: Jonathan Stutz - stock.adobe.com/Maurizio Gambarini

Ein 26-Jähriger ist Samstagnacht von zwei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Zwei unbekannte Männer haben am Samstag in Stuttgart-Mitte einen 26-Jährigen geschlagen und ausgeraubt. Laut Angaben der Polizei kam es gegen 3 Uhr in einem Lokal zu einem Streit zwischen den drei Männern, in dessen Folge der 26-Jährige aus dem Gebäude verwiesen wurde.

Die beiden Unbekannten folgten ihm offenbar und griffen ihn auf Höhe des Amerikastegs mit Faustschlägen und Fußtritten an. Dem jungen Mann soll eine Silberkette vom Hals gerissen worden sein, zudem seien ein Handy, eine EC-Karte und ein VVS-Monatsticket geraubt worden. Der Geschädigte erstattete am Nachmittag Anzeige.

Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um zwei etwa 20 Jahre alte Männer gehandelt haben. Sie seien beide rund 1,80 Meter groß und dunkelhaarig. Einer war mit schwarzer Hose, schwarzer College-Jacke und weißem T-Shirt bekleidet und trug schwarze Schuhe. Der andere hatte einen Drei-Tage-Bart, die Haare seitlich rasiert und zur Seite gegelt. Bekleidet war er laut Beschreibung mit heller Jeanshose und schwarzem T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.