1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 22-Jähriger steht in der Nacht zum Donnerstag auf der Straße und zählt sein Geld, als er von einem Unbekannten dermaßen angerempelt wird, dass er zu Boden fällt. In diesem Moment greift der Täter zu – und stiehlt einen Zehn-Euro-Schein. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag einen 22 Jahre alten Mann in der Blumenstraße in Stuttgart-Mitte attackiert und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.