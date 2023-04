1 Der Unbekannte flüchtete nach dem Angriff (Symbolbild). Foto: imago/catalyzer

Am Samstagabend streckt ein Unbekannter einen 48-Jährigen in Stuttgart-Mitte nieder und tritt auf ihn ein. Anschließend raubt er den Mann aus und flüchtet.









Brutale Attacke auf einen 48-Jährigen in Stuttgart-Mitte. Der Mann geriet nach ersten Erkenntnissen am Samstagabend gegen 21.15 Uhr mit einem Unbekannten an der Lautenschlagerstraße aneinander. Dabei ging es zunächst um eine angebliche Notdurftverrichtung des 48-Jährigen, wie die Polizei berichtet.

Der Unbekannte schlug den Mann mit mehreren Faustschlägen zu Boden. Dort trat er noch mehrmals mit den Füßen gegen den Kopf seines Opfers. Anschließend nahm er dem wehrlosen 48-Jährigen den Geldbeutel mit 170 Euro ab und flüchtete. Der Geschädigte kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugen gesucht

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein und schlank sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jeans, ein schwarzes Oberteil mit Kapuze und dunkle Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.