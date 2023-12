Stuttgart-Mitte: Unbekannter stößt 37-Jährigen von E-Scooter und fährt damit davon

1 Die Polizei sucht einen großen Mann mit einer normalen Statur und leicht gebräunter Haut (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

In Stuttgart stößt ein Unbekannter einen 37-Jährigen von dessen E-Scooter und fährt damit davon. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Ein unbekannter Täter hat am Montagmittag an der Christophstraße in Stuttgart-Mitte einem 37 Jahre alten Mann seinen E-Scooter geraubt. Der Mann war Polizeiangaben zufolge gegen 13 Uhr auf dem Gehweg der Christophstraße mit seinem E-Scooter unterwegs, als ihn der Unbekannte von seinem E-Scooter stieß. Daraufhin stürzte der 37-Jährige zu Boden. Der Unbekannte nahm den E-Scooter an sich und flüchtete mit diesem.