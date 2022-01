1 Die Täter erbeuteten unter anderem einen Laptop. (Symbolfoto) Foto: IMAGO /INSADCO

Stuttgart-Mitte - Unbekannte haben am Montag in zwei Parkhäusern in Stuttgart-Mitte verschiedene Wertgegenstände aus Autos gestohlen. Wie die Polizei berichtet, standen die zwei Autos in Parkhäusern in der Schellingstraße sowie in der Kronenstraße. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten, ist noch nicht bekannt.

In der Schellingstraße öffneten sie zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr den Kofferraum eines schwarzen BMW und stahlen Computer und Kopfhörer im Wert von über tausend Euro.

Im anderen Parkhaus hatten die Unbekannten es auf einen VW Passat abgesehen. Sie verschafften sich zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr Zugang zum Auto und erbeuteten einen Laptop im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903100 beim zuständigen Polizeirevier zu melden.