Eine Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten auf der Königstraße hat am frühen Sonntagmorgen zu einem großen Polizeiaufgebot geführt. Gegen eine 20-Jährige und ihren Bekannten wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Beamte ermittelt.

Stuttgart - Eine Schlägerei auf der Königstraße mit ca. 20 Beteiligten hat am frühen Sonntagmorgen gegen 03.10 Uhr zu einem großen Polizeiaufgebot geführt. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Polizeistreife auf die Auseinandersetzung am „Pusteblumenbrunnen“ in der Königstraße aufmerksam. Kurzzeitig waren 17 Streifenbesatzungen im Einsatz, um die Streithähne zu trennen und deren Personalien festzustellen.

Die Maßnahmen wurden auch von Beamten der Bundespolizei unterstützt. Die Beamten sprachen in der Folge gegen 15 Personen im Alter von 17 bis 25 Jahren Platzverweise aus. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand ernsthaft verletzt, der Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden. Was Anlass für die Streitigkeiten war, ist derzeit nicht bekannt.

Gegen eine 20-Jährige und einen weiteren Beteiligten, die einen Polizeibeamten angingen, wird zudem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Dieses Tatgeschehen wurde mittels Bodycam dokumentiert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße in Verbindung zu setzen.