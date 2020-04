Coronavirus in Stuttgart Biergarten statt Parkplatz: Rettungsplan für die Gastronomie

In der Coronakrise gibt Bezirksvorsteherin und grüne OB-Kandidatin Veronika Kienzle die Krisenmanagerin. Sie will zu gegebener Zeit die Außenbereiche von Gastronomien massiv vergrößern, um Pleiten zu verhindern. Der Plan ruht noch in der Schublade und ist an einige Bedingungen geknüpft.