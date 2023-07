1 Die Kriminalpolizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Die Polizei hat einen 24-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Frau sexuell belästigt zu haben. Eine Polizeistreife war zufällig auf den Mann aufmerksam geworden.









Ein 24-jähriger Mann steht im Verdacht, am Samstag in der Nadlerstraße in Stuttgart-Mitte eine junge Frau sexuell belästigt zu haben. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung gegen 2.30 Uhr, wie der Mann mit der Frau in Richtung Steinstraße ging. Dabei stützte der Mann die 27-Jährige, die einen benommenen Eindruck machte.