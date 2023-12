Stuttgart-Mitte: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

1 Die Polizei hat mehrere Ladendiebe geschnappt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Ein Ladendetektiv überführt zwei Diebe. Als die Polizei eintrifft, wird schnell klar: Die Tatverdächtigen hatten wohl schon eine Diebestour in anderen Läden hinter sich.











Polizeibeamte haben am Mittwoch zwei 21-jährige Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Ein 41 Jahre alter Ladendetektiv eines Warenhauses an der Eberhardstraße in Stuttgart-Mitte beobachtete nach Polizeiangaben die beiden Männer gegen 12.15 Uhr, als diese zweimal das Geschäft betraten. Nachdem sie den Detektiv bemerkten, sollen sich beide direkt zum Ausgang begeben haben, wo sie der 41-Jährige ansprach. Einer der Männer händigte demnach daraufhin mehrere gestohlene Sportsocken im Wert von circa 20 Euro aus, weshalb der Detektiv die Männer in sein Büro bat. Dort soll auch der andere Mann Unterwäsche im Wert von circa 160 Euro ausgehändigt haben.