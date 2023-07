1 In der Urbanstraße ist Samstagmittag Gas ausgetreten. Foto: StZN/Sebastian Xanke

Eine undichte Gasleitung sorgt am Samstagmittag für einen Einsatz in der Stuttgarter Urbanstraße. Sechs Häuser müssen evakuiert werden. Noch ist unklar, wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können.









Eine undichte Gasleitung sorgt am Samstag für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Netze BW in der Urbanstraße in Stuttgart-Mitte. Laut ersten Angaben der Feuerwehr seien die Kräfte gegen 12.50 Uhr von Mitarbeitern der Netze BW aufgrund einer undichten Gasleitung, die von der Straße in ein Haus führt, verständigt worden.