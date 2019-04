1 Drei Monate nach dem Diebstahl hat die Polizei den Tatverdächtigen. Foto: Weingand (Symbolfoto)

Ein Mann bestiehlt in einem Stuttgarter Bordell eine Frau und schlägt den Chef des Etablissements. Die Polizei kann ihn drei Monate nach der Tat fassen. Eine Spur hat ihn verraten.

Stuttgart - Gut drei Monate nach einem Überfall auf eine Prostituierte hat die Polizei den Fall aufgeklärt. Sie konnte einen 24-jährigen Mann fassen, der im Januar eine Frau in einem Bordell an der Leonhardstraße bestohlen hatte. Eine DNA-Spur verriet den Verdächtigen, meldet die Polizei.

Die Frau ruft Kollegen zu Hilfe

Der Mann war am 10. Januar in ein Bordell in der Altstadt gegangen und hatte eine 53-jährige Prostituierte aufgesucht. Nach dem Geschlechtsverkehr wollte er nicht gehen, da er nicht zufrieden gewesen sein soll, wie das Opfer seinerzeit aussagte. Die Frau verständigte deswegen einen männlichen Mitarbeiter des Laufhauses. Daraufhin flüchtete der Mann. Am Ausgang versuchte der 51-jährige Chef des Hauses noch ihn aufzuhalten. Ihm verpasste der Flüchtende einen Schlag gegen den Kopf. Im Zimmer hatte er noch das Mobiltelefon der Frau mitgehen lassen. Daher ordneten die Ermittler die Tat als räuberischen Diebstahl ein. Der Mann hatte am Tatort DNA-Spuren hinterlassen. Ein Abgleich mit der Datenbank ergab den Verdacht, dass es sich um den 24-Jährigen handeln könnte, der in der Vergangenheit bereits mehrfach durch ähnliche Delikte aufgefallen war – deswegen war sein DNA-Muster in der Datenbank. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.