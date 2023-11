Schlossplatz in Stuttgart: Mann beraubt 16-Jährige und prügelt auf 20-Jährigen ein

1 Raub in Stuttgart (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

Auf der Freitreppe am Schlossplatz beraubt ein 25-Jähriger eine Jugendliche. Dazu schlägt er mehrmals auf einen 20-Jährigen ein, der helfen will. Die Polizei bittet um Mithilfe – und sucht Zeugen.











Link kopiert



Polizeibeamte haben Freitagabend in Stuttgart einen 25-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einer 16-Jährigen deren Handy geraubt zu haben. Nach Angaben der Polizei beobachteten Beamte in Zivil gegen 22.10 Uhr im Bereich der Freitreppe am Schlossplatz, wie es zunächst zwischen dem 25- und der 16-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, in dessen Verlauf sie zu Boden gestoßen wurde und hierbei ihr Mobiltelefon verlor.