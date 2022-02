1 Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Streit auf der Königstraße in Stuttgart beobachtet haben (Symbolfoto). Foto: imago images/Jan Huebner/Blatterspiel via www.imago-images.de

Vier Männer geraten am frühen Sonntagmorgen auf der Königstraße in Stuttgart in einen Streit. Ein 19-Jähriger wird zu Boden geschlagen. Die mutmaßlichen Täter kommen nicht weit.















Stuttgart - Die Polizei sucht nach Zeugen, die auf der Königstraße in Stuttgart eine Prügelei beobachtet haben. Dabei war ein 19-Jähriger zu Boden geschlagen worden.

Laut dem Bericht waren die vier beteiligten Männer am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart-Mitte in einen Streit geraten. Der Auslöser für den Streit sei bisher noch nicht geklärt. Laut Polizei waren ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger gegen 5.30 Uhr auf dem Weg in Richtung Hauptbahnhof und schoben jeweils einen E-Scooter. Auf Höhe der Schulstraße seien sie zwei weiteren Männern im Alter von 23 und 30 Jahren begegnet.

17-Jähriger alarmiert die Polizei

Dabei sei es zu einem Streit und Handgreiflichkeiten gekommen. Der 19-Jährige sei zu Boden geschlagen worden. Der 17-Jährige habe flüchten können und die Polizei alarmiert. Ein Passant habe die Männer angesprochen, woraufhin der 23-Jährige und der 30-Jährige in Richtung Marktplatz geflüchtet seien.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Männer kurze Zeit später vorläufig fest. Nach Aufnahme der Personalien seien alle Beteiligten wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Da es unterschiedliche Angaben zur Auseinandersetzung gibt, sucht die Polizei Zeugen.

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 03 100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.