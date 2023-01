1 Die Gruppe flüchtete mit der gestohlenen Geldbörse und Zigaretten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 23-Jähriger wird in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart-Mitte von mehreren Männern ausgeraubt. Das Quartett flüchtet nach der Tat. Nun sucht die Polizei Zeugen.















In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte vor einem Club an der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart-Mitte einen 23-jährigen Mann festgehalten und ausgeraubt.

Der 23-Jährige stand laut Angaben der Polizei gegen 2.15 Uhr vor der Disco, als zwei Männer ihn zunächst antanzten. Kurz darauf kamen zwei weitere Männer hinzu. Sie hielten ihn fest und drückten den jungen Mann gegen eine Wand. Die Männer, die den 23-Jährigen antanzten, klauten währenddessen seine Geldbörse und Zigaretten aus den Hosentaschen. Anschließend flüchteten die vier Unbekannten in Richtung Rotebühlplatz.

Alle Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Sie werden mit einem Vollbart beschrieben und hätten mit starkem Akzent gesprochen. Die Kleidung sei dunkel gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.