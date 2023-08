1 Die Sprayer wurden auf frischer Tat ertappt (Symbolbild). Foto: imago/blickwinkel/McPHOTO/M. Gann

Ein Polizist beobachtet in seiner Freizeit zwei Sprayer, die sich an einer Hauswand zu schaffen machen. Er folgt ihnen und informiert seine Kollegen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Polizeibeamte haben am späten Samstagabend zwei Männer, 32 und 34 Jahre alt, vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, eine Gebäudewand an der Sängerstraße in Stuttgart-Mitte besprüht zu haben. Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, beobachtete demnach gegen 23.20 Uhr, wie der 32-Jährige die Wand besprühte, während sein mutmaßlicher Komplize die Umgebung beobachtete. Er folgte den beiden und alarmierte seine Kollegen, die die Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig festnahmen.