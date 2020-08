1 Der Polizei liegt eine Beschreibung des Unbekannten vor. (Symbolfoto) Foto: Phillip Weingand / STZN

Ein Exhibitionist belästigt in Stuttgart-Mitte zwei Frauen. Die verständigten Polizeibeamten können den Unbekannten trotz Fahndung nicht ausfindig machen. Nun werden Zeugen gesucht.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend in Stuttgart-Mitte zwei Frauen sexuell belästigt. Die Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren beobachteten den etwa zwei Meter entfernt stehenden Unbekannten laut Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr an der Holzgartenstraße.

Er hatte sein Geschlechtsteil in der Hand und sah die Frauen gezielt an. Verständigte Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten, konnten ihn aber nicht auffinden. Der Mann soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Beschrieben wird er außerdem mit asiatischem Aussehen und einer Glatze.

Zur Tatzeit trug er ein helles Oberteil, eine dunkle Weste, eine schwarze Hose, eine schwarze Mütze und graue Adidas-Schuhe. Bei sich hatte er eine weiße Plastiktragetasche. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

