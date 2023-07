1 Die Polizei erwischte die mutmaßlichen Täter unweit des Tatorts. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Nach einem Diskothekbesuch wird ein 21-Jähriger von einem Duo beraubt und geschlagen. Die Polizei schnappt zwei Tatverdächtige.









Polizeibeamte haben am Samstag zwei Männer im Alter von 19 und 23 vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 21 Jahre alten Mann geschlagen und bestohlen zu haben. Der 21-Jährige verließ nach Angaben der Ermittler gegen 1.15 Uhr zusammen mit einem Freund eine Diskothek an der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart-Mitte und lief anschließend die Hospitalstraße entlang. Auf Höhe der Gymnasiumstraße trafen die beiden dann auf die 19 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen, mit denen sie in einen Streit geraten sein sollen.