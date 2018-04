Stuttgart-Mitte Bagger kippt in Baugrube

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in der Rosenbergstraße mit seinem Bagger in eine Baugruppe gekippt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.





Stuttgart - Bei Bauarbeiten an der Rosenbergstraße (Stuttgart-Mitte) ist am Mittwoch ein Bagger in eine Baugrube gekippt.

Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der 52-Jährige Fahrer mit dem Bagger gegen 12.15 Uhr in einem abgesperrten Baustellenbereich, als das Fahrzeug in die Baugrube rutschte und mit der Schaufel eine angrenzende Straße blockierte.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten, bei der ein Kran eingesetzt war, kam es zu Verkehrsbehinderungen.