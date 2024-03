Stuttgart-Mitte: 27-Jährige soll Senior Sex angeboten und ihn ausgeraubt haben

1 Die Polizei vermeldete einen Ermittlungserfolg. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Nach einem Raub in einer Wohnung eines Senioren ermittelt die Polizei eine Tatverdächtige. Demnach handelt es sich um eine 27-Jährige, die dem Mann zuvor sexuelle Handlungen angeboten haben soll.











Link kopiert



Polizeibeamte haben am Donnerstag eine 27 Jahre alte Frau in einem Gebäude an der Katharinenstraße festgenommen, die im Verdacht steht, am späten Dienstagabend einen 75-Jährigen in seiner Wohnung an der Landhausstraße in Stuttgart-Mitte ausgeraubt zu haben. Der Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gegen 23 Uhr an der Wohnungstür des Seniors geklingelt und sexuelle Handlungen angeboten zu haben. Als dieser abgelehnt habe, soll sie den Mann umklammert und in seine Wohnung gedrängt haben, wo er stürzte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor.