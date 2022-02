1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Eine stark betrunkene 18-Jährige wird von einem Unbekannten in Stuttgart-Mitte in eine Ecke gedrängt und begrapscht. Kurze Zeit später bemerkt sie, dass ihr Mobiltelefon fehlt. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart-Mitte - Eine 18 Jahre alte, stark betrunkene Frau ist am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart-Mitte von einem unbekannten Täter sexuell belästigt und bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, befand sich die 18-Jährige gegen 4 Uhr morgens auf dem Gelände einer Tankstelle in der Kriegsbergstraße, als sie von dem Unbekannten in eine Ecke gedrängt wurde. Daraufhin wollte der Mann ihre Oberbekleidung nach oben schieben und fasste sie an Brüsten und Po an. Dies bemerkten Zeugen, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff. Kurze Zeit später stellte die 18-Jährige fest, dass ihr iPhone verschwunden war.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und dunkelhäutig. Der Mann sprach gebrochen Deutsch und war dunkel gekleidet, er hatte unter anderem einen blauen Pulli an. Nun sucht die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.