Ein Mann ist beim Sturz in ein Silo in Stuttgart ums Leben gekommen

In Stuttgart-Wangen verunglückt ein Mann bei einem Sturz in ein Silo tödlich. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.











An den Folgen eines Sturzes auf einer Baustelle ist am Sonntagmorgen in Stuttgart ein Mann gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr Stuttgart war der Mann in ein Silo gestürzt und fünf Meter tief gefallen.