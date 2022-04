1 Raub im Rotlichtviertel – die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Stuttgart beraubt ein Unbekannter eine Prostituierte nach dem Geschlechtsverkehr. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.















Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag in der Olgastraße in Stuttgart einer 23-jährigen Prostituierten ihren Lohn geraubt.

Nach Angaben der Polizei hielt sich der Mann gegen 15 Uhr bei der Dame auf und raubte ihr nach dem Geschlechtsverkehr den zuvor bezahlten Geldbetrag. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank und dunkelhäutig sein. Er hat dunkle lockige Haare und hatte eine Mütze sowie einen dunklen Rucksack dabei.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 entgegen.