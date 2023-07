Eingeschneit in Sonnenberg

1 Gastfreundschaft pur: Bereket „Berry“ Gebresilassie im Harambe Foto: cf/Caroline Holowiecki

Wo man in Stuttgart am liebsten von der Außenwelt abgeschnitten wäre? Unser Kolumnist Peter Stolterfoht wählt sich dafür das Lokal Harambe aus.









Stuttgart - Die erste frohe weihnachtliche Botschaft hat dieser Tage die Deutsche Presseagentur zu den Menschen geschickt. Dpa berichtet darin von einer ab- und hoch gelegenen Musikkneipe im Norden Englands, von deren Wirtin und ihren 61 Gästen, die ein Auftritt der Oasis-Coverband namens Noasis dort zusammengebracht hat. Aus einem Pubabend sind in dieser Besetzung gleich drei ganze Tage und Nächte geworden. Der Herbststurm Arwen hatte nämlich nicht nur Orkanböen, sondern auch so viel Schnee gebracht, dass an eine Abreise mit dem Auto nicht mehr zu denken war. Und weil der Schneepflug auch danach nicht durchkam, mussten sich alle zusammen irgendwie im Tan Hill Inn einrichten. Und wie das gelang. Statt Lagerkoller herrschte laut der Besitzerin eine ganz besondere Stimmung, ein sehr spezielles Zusammengehörigkeitsgefühl, ganz ohne Grüppchenbildung. Und das, obwohl eine zusammen aufgestellte Regel vorsah, den Alkoholausschank erst ab 15 Uhr zu erlauben.