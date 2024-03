Stuttgart: Jugendliche schießen in S-Bahn mit Softair-Waffe auf Mann

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

In Stuttgart wird ein 52-Jähriger von Jugendlichen in einer S-Bahn mutmaßlich mit einer Softair-Waffe beschossen. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



In Stuttgart ist ein 52 Jahre alter Reisender am Montagabend in einer S-Bahn der Linie S4 durch mehrere Jugendliche mit einer Softair-Waffe beschossen worden. Nach Angaben der Polizei stieg der 52-jährige Reisende gegen 19 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof in eine S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach. Nach kurzer Zeit konnte der Mann in seiner direkten Umgebung fünf bis sechs Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren im Abteil der 1. Klasse wahrnehmen, welche offenbar mit einer weiteren Reisenden diskutierten.