Stuttgart im Schnee: 10 schöne Motive für Winterbilder

Leise rieselt der Schnee auf Stuttgarts Dächer und umhüllt die Stadt in ein weißes Kleid. Wir zeigen die besten Spots für Fotos von der schwäbischen Winteridylle.

Stuttgart zeigt sich aktuell von seiner weißen Seite: Schnee, wie ihn sich manch einer zu Weihnachten wünschen würde, bedeckt den Kessel und das Umland. Bevor er wieder taut, bietet sich jetzt die beste Chance für Winter-Fotos von der Stadt. Wer sich vor kühlen Temperaturen nicht scheut und die eisblauen Töne auf Bildern einfangen möchte, sollte sich also schnell auf den Weg zu unseren Foto-Spots begeben.

Die klassischen Aussichtspunkte Stuttgarts wie der Birkenkopf oder die Karlshöhe lohnen besonders im Winter, wenn die Dächer der Stadt schneebedeckt sind und eine ruhige Gemütlichkeit in der Schwabenmetropole ausstrahlen. Die sonst so grünen Lagen bieten auch im Winter schöne Motive: Der eingeschneite Bärensee, Spaziergänge durch die zahlreichen Wälder am Stadtrand oder auch die Bastion Leibfried liefern tolle Natur-Fotos.

1. Bärenschlössle und Parkseen

Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein Spaziergang um die Parkseen bietet zahlreiche Foto-Motive - sei es am Wasser selbst oder direkt am Bärenschlössle. Dort kann man sich auch gleich stärken für die weitere Fototour.

2. Solitude

Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein absolutes Traum-Motiv: Nur einen Abstecher vom Bärensee entfernt liegt das Schloss Solitude, das in weißer Pracht besonders herrschaftlich erstrahlt.

3. Karlshöhe

Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Aufstieg auf die Karlshöhe wird mit einem tollen Blick auf den beschneiten Kessel belohnt.

4. Birkenkopf

Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Ein weiterer toller Aussichtspunkt auf die Stadt und ihre Ausläufer bietet der Birkenkopf in der Nähe des Kräherwalds. Von dort aus lässt es sich auch schön durch die verschneiten Weinreben spazieren.

5. Teehaus

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Schon allein das Teehaus macht sich als schönes Foto-Motiv. Umgeben vom Weißenburgpark eröffnet sich von hier aus aber auch eine weitere Perspektive auf Stuttgarts weiße Dächer.

6. Grabkapelle

Foto: Horst Rudel

Ein Klassiker, der rund ums Jahr begeistert: die Grabkapelle auf dem Württemberg. Ob als eigenes Motiv oder als Aussichtspunkt. Der Aufstieg wird mit spektakulären Bildern und romantischen Eindrücken belohnt.

7. Haigst

Foto: Julia Bosch

Am Santiago-de-Chile-Platz auf dem Haigst hat man freie Sicht auf Stuttgart Mitte. Und die schwäbische Alb gibt es bei klaren Verhältnissen im Hintergrund noch obendrauf.

8. Wieland-Wagner-Höhe

Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Was für eine Aussicht: Die Wieland-Wagner-Höhe in der Nähe der Villa Reitzenstein gilt noch als Geheimtipp unter den Stuttgarter Aussichtspunkten.

9. Fernsehturm

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Als Foto-Motiv macht der Fernsehturm auch bei kühlen Temperaturen etwas her. Wer hinauffährt, genießt den wohl weitesten Blick über die Schwabenmetropole und kann das verschneite Zusammenspiel zwischen Urbanität und Natur einfangen.

10. Schlossplatz

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zu guter Letzt: der Schlossplatz umgeben von Neuem und Altem Schloss, dem Königsbau und dem Kunstmuseum. Auch ein Blick von der obersten Etage des Kunstmuseums oder dem Kleinen Schlossplatz lohnt sich, wenn die beeindruckende Architektur in weiß gehüllt ist.