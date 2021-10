1 Es gab Verletzte in Stuttgart (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Stuttgart werden zwei Frauen von herabfallenden Teilen eines Firmenlogos verletzt. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zur Ursache noch an.















Link kopiert

Stuttgart - Herabfallende Teile eines Firmenemblems haben am Sonntag an der Eberhardstraße in Stuttgart zwei Frauen im Alter von 76 und 46 Jahren verletzt. Teile des Emblems eines Bekleidungsgeschäfts lösten sich nach Angaben der Polizei gegen 18.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache und fielen auf die beiden Passantinnen.

Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die alarmierte Feuerwehr entfernte vorsorglich weitere Teile des Firmenlogos. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an.