1 Die Polizei ermittelt gegen einen Mann in Hedelfingen, der mutmaßlich gegenüber einem Mädchen übergriffig geworden ist. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 27-jähriger Autofahrer versucht ein zwölfjähriges Mädchen in Stuttgart-Hedelfingen in sein Auto zu ziehen. Im letzten Moment kann sich das Kind aber losreißen und flieht.









Ein Autofahrer hat am Mittwochabend in Stuttgart-Hedelfingen vergeblich versucht, ein zwölfjähriges Mädchen in sein Auto zu locken. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 21.20 Uhr an der Rohrackerstraße.