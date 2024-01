Stuttgart: Hauptbahnhof wegen Polizeieinsatzes kurzzeitig gesperrt

1 Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Sonntag gesperrt worden (Symbolbild). Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Wegen eines Polizeieinsatzes ist der Stuttgarter Hauptbahnhof am Sonntag knapp zwei Stunden lang gesperrt worden. Was ist bislang bekannt?











Der Hauptbahnhof Stuttgart ist am Sonntagmittag für knapp zwei Stunden wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt worden. Der Zugverkehr wurde in diesem Zusammenhang eingestellt. Wegen des Bahnstreiks war laut Bundespolizei aber nicht so viel los wie an anderen Sonntagen. Passanten wurden gebeten, den Bereich um den Bahnhof zu meiden. „Die Lage ist unter Kontrolle“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei während des Einsatzes. Es gebe keine Gefahr für die nahe Innenstadt.