14 Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist Gastredner bei „Stuttgart goes live“ am 7. Dezember Foto: dpa

Drei Konzerte, ein Livestream: „Stuttgart goes live“ heißt der Schulterschluss von Pop, Klassik und Clubszene. Zum Erfolg wird der Abend, wenn das Miteinander verstetigt wird.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es wird ein Moment des Durchatmens sein am kommenden Montag, 7. Dezember, in Stuttgart. Ob in der kleinen Konzert- und Theaterbühne Merlin im Stuttgarter Westen, in der Liederhalle Stuttgart oder spät in der Nacht dann im Club Climax Institutes in der City: Für einen langen Abend liegt sich die Kulturszene in ihrer ganzen musikalischen Breite zumindest ideell in den Armen. „Stuttgart goes live“. Gemeinsam gegen Corona, gemeinsam für jene Kolleginnen und Kollegen, die keine Auftritts- und somit keine Verdienstmöglichkeiten haben.