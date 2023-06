13 VfB-Fans nach dem Public Viewing in Stuttgart. Foto: StZN/xan

Jetzt steht’s fest: Der VfB Stuttgart bleibt in der Fußball-Bundesliga. Wir haben uns bei den Fans nach dem Spiel gegen den Hamburger SV umgehört, hier die Stimmen aus Stuttgart.









Der VfB Stuttgart bleibt in der Fußball-Bundesliga. 3:1 haben die Schwaben am Montagabend im Relegations-Rückspiel gegen den Hamburger SV gesiegt. In Stuttgarts Bars und Kneipen verfolgten die Fans das Spiel um den Klassenverbleib. Public Viewing gab es in Sonja Merz’ Biergarten.