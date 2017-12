Stuttgart Frau offenbar monatelang zur Prostitution gezwungen

Von red 05. Dezember 2017 - 15:35 Uhr

Die 26-jährige Frau wurde von dem festgenommenen Mann offenbar zur Prostitution gezwungen (Symbolbild). Foto: dpa

Bei der Polizei geht mitten in der Nacht ein Notruf ein: Eine 26-Jährige ist vor einem 38-jährigem Mann geflüchtet, der sie zur Prostitution gezwungen haben soll.

Stuttgart - Die Polizei hat in der Nacht zum Montag in der Leonhardstraße (S-Mitte) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, eine 26 Jahre alte Frau zur Prostitution gezwungen und sie geschlagen zu haben.

Mehr zum Thema

Zwischen der Frau und dem Tatverdächtigen war es laut Polizei gegen 2.40 Uhr in einem Zimmer an der Leonhardstraße zu einem Streit gekommen. Der wurde immer heftiger, bis der 38 Jahre alte Mann auf die 26-Jährige einschlug. Sie flüchtete in ein nahegelegenes Bordell, wo Angestellte die Polizei alarmierten. Bei seiner Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand, bei dem ein Beamter an der Hand verletzt wurde.

Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige die 26-Jährige seit etwa einem Jahr offenbar zur Prostitution gezwungen, ihr den Lohn abgenommen und sie mehrfach körperlich misshandelt hat. Der 38-jährige Mann wurde am Dienstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.