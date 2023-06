4 Der Vorfall mit einer Bahn der Linie 6 ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 13.20 Uhr. Foto: Fotoagentur Stuttgart

Bei einem Unfall in Stuttgart-Feuerbach ist ein 68 Jahre alter Fußgänger von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Fünf Fahrgäste im Alter von 16 bis 54 Jahren haben sich bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Polizeistreifen, Rettungswagen und die Feuerwehr sind an die Unfallstelle kurz vor dem Feuerbacher Bahnhof geeilt.