6 Ein Renault-Fahrer hat auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren (Symbolfoto). Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein 30-jähriger Mann verliert auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kommt zum Unfall. Die Hintergründe.











In Stuttgart-Feuerbach hat sich am Samstagabend ein Glätteunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Feuerbacher-Tal-Straße von Stuttgart-Botnang in Richtung Feuerbach unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen Renault verlor.