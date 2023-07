1 Die Polizei sucht den Fahrer (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

In Stuttgart verursacht ein Mann einen Unfall. Obwohl Augenzeugen den Senioren darauf aufmerksam machen, fährt er einfach weg. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Golf hat laut Polizeibericht am Donnerstag einen Unfall in Stuttgart-Feuerbach verursacht. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, soll der Fahrer zwischen 12.10 Uhr und 13.10 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Höhe der Hausnummer 107 beim Einparken einen parkenden blauen VW Multivan beschädigt haben.