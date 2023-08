Feuerwehr muss zu Brand in Wohngebäude ausrücken

4 Am Samstag brennt es in einem Wohngebäude in Stuttgart-Feuerbach. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Am Samstag kommt es in Stuttgart-Feuerbach zu einem Brand auf der Terrasse eines Wohngebäudes. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.









Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Samstag im Theoderichweg in Stuttgart-Feuerbach zu einem Brand auf einer Terrasse. Dabei wurde auch die angrenzende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen.