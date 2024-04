1 Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Donnerstagabend in Feuerbach im Einsatz. Foto: picture alliance/dpa/Niklas Treppner

Zu einem Einsatz im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend gerufen. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell im Griff.











In der Küche eines Hauses in der Kyffhäuserstraße in Stuttgart-Feuerbach ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ging der Notruf gegen 20 Uhr ein, die Feuerwehr war schnell vor Ort – und hatte die Flammen relativ schnell im Griff.