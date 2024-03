Stuttgart-Feuerbach: Beim Abbiegen mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

4 Wie die Ampeln in den Unfall verwickelt waren, ist noch Teil der Ermittlungen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Auf der Maybachstraße kommt es am Freitag zu einem Verkehrsunfall. Der Verkehr ist darum eingeschränkt.











Link kopiert



Am Freitagmittag hat sich in der Maybachstraße in Stuttgart-Feuerbach ein Verkehrsunfall ereignet. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte, sei ein Fahrer aus Richtung Siemensstraße (B295) kommend auf der Maybachstraße gefahren und wollte dort in einen Hof abbiegen. Dabei kam es gegen 13.30 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Auto im Gegenverkehr, wie die Polizei erklärte. Zudem seien zwei Ampeln in den Unfall verwickelt, dazu sei allerdings noch nichts Näheres bekannt.