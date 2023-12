Stuttgart-Feuerbach: Audi landet nach Kollision mit parkendem Wagen auf dem Dach

1 Der A5 blieb mitten auf der Straße liegen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Bei einem Unfall am späten Dienstagabend kollidiert in Feuerbach ein Audi mit einem parkenden VW. Das Auto landet auf dem Dach. Die Unfallursache ist noch unklar.











Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart sind am Dienstagabend zwei Männer leicht verletzt worden. Ein 55-jähriger Autofahrer sei im Stadtteil Feuerbach in der Siegelbergstraße zunächst in das Heck eines parkenden VW gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich das Auto dann überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben.