Als die Straßenbahn noch oberirdisch fuhr: die in einem britischen Archiv vergrabene Doku zeigt das Stuttgart der Wirtschaftswunderjahre.

Eine besondere Filmdoku zeigt Stuttgart im Wirtschaftswunder. Was hat der frühere Nato-Propagandachef Raban Graf Adelmann aus dem Bottwartal damit zu tun?









Stuttgart - Dieser wunderbare Film aus dem Jahr 1964 zeigt zunächst auf einer von Hand gezeichneten Karte Neckar, Donau und Bodensee, dazu das württembergische Wappen. Dann Blende zur frisch wiederaufgebauten Stuttgarter City, die man sogleich mit dem Auto durchquert. Schon stellt sich auf Englisch der Erzähler vor, der den Zuschauer durch die kommenden 17 Minuten begleiten wird: ein italienischer Gastarbeiter und begeisterter Gaststuttgarter, der erklären will, warum Stuttgart eine typische Stadt mitten im bundesdeutschen Wirtschaftswunder ist: „A Town in Germany“, so der Name dieses Films.